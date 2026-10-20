नमित मल्होत्रा की 'रामायण यूनिवर्स' योजना का खुलासा

नमित मल्होत्रा की 'रामायण' पर महा-योजना, सिर्फ फिल्में नहीं; मार्वल जैसा यूनिवर्स बनाने की तैयारी

लेखन ज्योति सिंह 12:11 pm Oct 20, 202612:11 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' इस साल की बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं में से एक है। फिल्म की रिलीज करीब है, जिसके लिए निर्माताओं ने साेमवार को हैदराबाद में तेलुगु प्री-रिलीज कार्यक्रम रखा। इस मौके पर 'रामायण' के निर्माता नमित मल्होत्रा ने फ्रेंचाइजी को लेकर अपनी व्यापक योजनाओं का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका मकसद सिर्फ 2 कड़ी वाली फिल्म का निर्माण करना नहीं है, बल्कि एक सिनेमाई यूनिवर्स तैयार करने की है। इसमें बहुत कुछ शामिल होगा।