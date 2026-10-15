'नखरेवाली' का ट्रेलर हुआ जारी, कॉमेडी-रोमांस के साथ सामाजिक संदेश भी देती है फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 06:42 pm Oct 15, 202606:42 pm

क्या है खबर?

'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' और 'तेरे इश्क में' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके आनंद एल राय की अगली फिल्म 'नखरेवाली' का ट्रेलर जारी हो गया है। यह एक रोमांटिक-कॉमेडी है, जिसका निर्देशन राहुल शंकल्या ने किया है। वहीं, निर्माण जियो स्टूडियो, आनंद और हिमांशु शर्मा ने मिलकर किया है। फिल्म के जरिए 2 नए कलाकार अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव सिनेमा में कदम रख रहे हैं। अंश इससे पहले आलिया भट्‌ट की फिल्म 'डोंट बी शाय' में दिखे थे।