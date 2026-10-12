फिल्म 'नखरेवाली' की रिलीज तारीख आई

आनंद एल राय की फिल्म 'नखरेवाली' की रिलीज तारीख का ऐलान, दिखाई देंगे नए चेहरे

लेखन ज्योति सिंह 01:35 pm Oct 12, 202601:35 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्माता आनंद एल राय की फिल्म 'नखरेवाली' सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए फिल्म कर रिलीज तारीख का ऐलान किया है। इससे उन दावों पर विराम लग गया जिनमें कहा गया था कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर आएगी। राहुल शंकल्या द्वारा निर्देशित यह एक रोमांटिक-कॉमेडी है, जिसका ऐलान 2024 में किया गया था। इसके जरिए निर्माता नवोदित कलाकारों अंश दुग्गल और प्रगति श्रीवास्तव को सिनेमा में लॉन्च कर रहे हैं।