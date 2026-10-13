अल्लू अर्जुन की 'राका' में हैं मृणाल ठाकुर? अभिनेत्री ने खुद बताई सच्चाई

मृणाल ने आगे कहा, "मैंने कुछ समय का ब्रेक लेने का फैसला किया है, क्योंकि मैं यह नहीं सोचना चाहती कि मैं हर दिन सेट पर क्यों हूं। इसलिए, मैं सोच-समझकर ऐसी फिल्में साइन करती हूं जिनसे मुझे न सिर्फ प्यार और पहचान मिले, बल्कि क्रिएटिव संतुष्टि भी मिले। जब मैं सोने जाऊं, तो मैं यह नहीं सोचना चाहती कि मैंने बुरा काम किया है। मैं ऐसा काम करना चाहती हूं, जिससे लोग हमेशा मुझे याद रखें।"