'मिर्जापुर 4' पर श्वेता त्रिपाठी का खुलासा

'मिर्जापुर सीजन 4' पर लगी मोहर, श्वेता त्रिपाठी उर्फ 'गोलू गुप्ता' ने दिया बड़ा अपडेट

लेखन सयाली 05:26 pm Oct 18, 202605:26 pm

क्या है खबर?

अभी प्रशंसक 'मिर्जापुर: द मूवी' के खुमार से निकल भी नहीं पाए थे कि उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिल गई। फिल्म की सफलता के बाद निर्देशक गुरमीत सिंह ने इस साल जुलाई में पुष्टि की थी कि 'मिर्जापुर 4' की स्क्रिप्टिंग का काम जारी है। अब 'गोलू गुप्ता' के किरदार में नजर आने वाली अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी इस किरदार में वापस लौटने के लिए काफी उत्सुक हैं। मिड-डे के मुताबिक, प्रोडक्शन का समय 2027 की शुरुआत तक तय किया जाएगा।