मीका सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किया ये अनुरोध

मीका सिंह की मुख्यमंत्री धामी से अपील- बस माफी मंगवा लें, भाई की इज्जत बनी रहे

लेखन नेहा शर्मा 04:02 pm Oct 23, 202604:02 pm

क्या है खबर?

भाई दलेर मेहंदी पर लगे आरोपों के बाद गायक मीका सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की है। टिहरी में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी पर शराब के नशे में परफॉर्म करने का आरोप लगाया था। इस विवाद पर मीका ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से विधायक उनियाल द्वारा एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी करने और दलेर मेहंदी से माफी मंगवाने की मांग की है।