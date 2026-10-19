टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद चिंता में मीका सिंह, मुंबई की सुरक्षा पर उठाए सवाल

मीका ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए घटना पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा, "मैं 2005 में मुंबई आया। मैं पूरे दिल्ली-पंजाब और दुनिया में जाके एक ही बात फैलाता था कि दुनिया में सबसे सुरक्षित शहर कोई है तो मुंबई है। मुंबई के लोग अच्छे हैं, सबसे सेफ है। मुझे लगता है कि शायद ये एक मिसाल बनके रह गई है।"

उन्होंने कहा कि जो टाइगर के साथ हुआ, वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है।