दलेर मेंहदी के समर्थन में आए मीका सिंह

दलेर मेंहदी के समर्थन में उतरे मीका सिंह, बोले- कोई साबित कर दे, गायिकी छोड़ दूंगा

लेखन ज्योति सिंह 12:48 pm Oct 20, 202612:48 pm

क्या है खबर?

मीका सिंह अपने बड़े भाई और दिग्गज गायक दलेर मेंहदी के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके भाई शराब का सेवन नहीं करते। गायक ने यह तक कहा कि अगर किसी ने साबित कर दिया कि दलेर शराब पीते हैं, तो वह गायिकी छोड़ देंगे। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब उत्तराखंड में एक नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान दलेर पर कथित तौर पर नशे में प्रस्तुति देने का आरोप लगाया गया।