कॉमेडियन हर्ष गुजराल और मधुर विराली की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र साइबर सेल ने भेजा समन

आरोप है कि दोनों ने अपने हालिया स्टैंड-अप एक्ट्स और सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में कथित तौर पर अश्लील, संवेदनशील और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

नतीजन, उन्हें पूछताछ के लिए 19 अक्टूबर को साइबर सेल के सामने पेश होना पड़ेगा।

उनके खिलाफ यह कार्रवाई महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा डिजिटल रचनाकारों की आपत्तिजनक सामग्री को लक्षित करते हुए चलाए जा रहे व्यापक और बहु-वर्षीय अभियान का हिस्सा है।