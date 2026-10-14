रैपर हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर सेल ने भोजा समन, LOC जारी करने की चेतावनी

NDTV के मुताबिक, मामला दिल्ली के कॉन्सर्ट से जुड़ा है, जहां हनी ने कथित तौर पर एक अश्लील टिप्पणी की थी। बाद में परफॉर्मेंस का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर कई यूजर्स ने उनकी आलोचना की।

कड़े विरोध के बाद, हनी के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई।

बाद में, रैपर ने वीडियो जारी करते हुए माफी मांगी थी और कहा था कि उनका इरादा लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था।