'रामायण' की टीम पर क्यों भड़के 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' के निर्माता? लगाए ये गंभीर आरोप

इंडिया टुडे से बातचीत में, महोबिया ने कहा, "यह पूरी तरह से नकारात्मक मार्केटिंग थी। हमें अपने दर्शकों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। जिन लोगों ने हमारी फिल्म देखी, उन्हें यह वाकई पसंद आई। लेकिन अगर उन्होंने इसे देखा नहीं, तो वे अपनी राय कैसे देंगे?"

उन्होंने कहा, "यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स और अन्य लोगों को नकारात्मक मार्केटिंग के अवसर दिए गए। वे गलत जानकारी फैला रहे हैं। लोगों से हमारी फिल्म न देखने का आग्रह कर रहे हैं। "