इमरान खान को मिले नोटिस पर वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी बोले- जाकर अमेरिका में करो प्रदर्शन

जेठमलानी ने स्पष्ट किया कि OCI कार्ड, टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा जैसी सुविधाएं देश के कानूनों का पालन करने की शर्त पर मिलती हैं।

उन्होंने कहा कि अगर किसी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना है, भारत के खिलाफ अपने चुने हुए देश अमेरिका में जाकर करे।

जेठमलानी ने सवाल उठाया कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, ये तय करने वाले वे कौन होते हैं और जब ये नियम लागू हैं तो उन्हें यहां धरने-प्रदर्शनों में शामिल नहीं होना चाहिए।