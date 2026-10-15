धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कीर्ति कुल्हारी की 'किनारे' बढ़ाएगी भारत का मान

दिल्ली के पास एक गांव की पृष्ठभूमि पर आधारित, 'किनारे' अमीना (कीर्ति) नाम की महिला की कहानी है, जिसका जीवन बूढ़े माता-पिता की देखभाल और घर-परिवार संभालने में बीतता है।

15 साल बाद, उसके चचेरे भाई (आजम) के आने से अमीना का पुराना अतीत सामने आता है और सबकुछ बदल देता है। यह मोड़ उसे अतीत के साथ अधिक शांति और वर्तमान को स्वीकार करने की शक्ति देता है।

फिल्म में राजीव सिद्धार्थ, अलका अमीन और रवि तनेजा भी हैं।