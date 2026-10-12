DIFF 2026 में होगा फिल्म 'गडी' का प्रीमियर

अनुराग कश्यप की मराठी फिल्म 'गडी' का धर्मशाला फिल्म महोत्सव में होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 03:53 pm Oct 12, 202603:53 pm

क्या है खबर?

अनुराग कश्यप द्वारा समर्थित मराठी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर 'गडी' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाएगी। इसका प्रीमियर धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (DIFF 2026) में होने जा रहा है। इस समारोह का आयोजन 29 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 तक होगा। रंजन सिंह, अनुराग और राजेंद्र पिंगल द्वारा निर्मित, 'गडी' स्व-शिक्षित निर्माता रोहन पिंगल की पहली फीचर फिल्म है, जिसका लेखन, निर्देशन और फिल्मांकन उन्होंने खुद किया है। इसमें राज साने, किशोर कदम, शिरीष कुलकर्णी और शबनम नाद जैसे कलाकार हैं।