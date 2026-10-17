'कप्पी स्क्वाड' के निर्देशक बेलराज कलारिकल का 27 की उम्र में निधन, कमरे में मिला शव

बेलराज की मौत की खबर से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री शोक में है। प्रोडक्शन कंट्रोलर बदुशा समेत कई सितारों ने अपना दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

फिल्म निर्माता और अभिनेता राहुल रिजी नायर ने भी बेलराज को 'प्यारे भाई' के रूप में याद किया और उन्हें एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता बताया।

राहुल ने एक पोस्ट में लिखा, 'भारी मन और शोक के साथ, हम अपने भाई और मार्गदर्शक बेलराज कलारिकल के निधन की दुखद खबर साझा कर रहे हैं।'