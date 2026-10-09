फिल्म 'काला हिरण' मामला: सलमान खान को झटका, हाई कोर्ट ने पूछा- दिल्ली में केस क्यों?

अदालत में दलील दी गई कि फिल्म का टीजर, पोस्टर या प्रोमोशनल कंटेंट दिल्ली समेत पूरे देश में उपलब्ध होने मात्र से दिल्ली हाई कोर्ट को इस केस की सुनवाई का अधिकार नहीं मिल जाता।

याचिका में आगे कहा गया कि सलमान की शिकायत में ऐसा कोई दावा नहीं है कि फिल्म या उसके प्रचार सामग्री से विशेष रूप से दिल्ली की जनता को निशाना बनाया गया है और ना ही अभिनेता को दिल्ली में कोई अलग नुकसान पहुंचा है।