जूनियर एनटीआर ने एसएस राजामौली को दी जन्मदिन की बधाई

एसएस राजामौली के जन्मदिन पर जूनियर एनटीआर का खास पोस्ट, अनदेखी तस्वीर साझा कर लुटाया प्यार

लेखन सयाली 12:22 pm Oct 10, 202612:22 pm

क्या है खबर?

मशहूर फिल्म निर्माता एसएस राजामौली 10 अक्टूबर को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास दिन पर उनके प्रशंसक समेत साउथ और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारे भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी बीच मशहूर अभिनेता जूनियर एनटीआर ने भी अपने चहिते राजामौली को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राजामौली के साथ 'RRR' की शूटिंग के दौरान खींची गई एक पुरानी तस्वीर साझा की और दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा।