'जॉली LLB 4' के साथ लौटेगा अरशद वारसी का पुराना अंदाज, इस बार प्रीक्वल की बारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड की चर्चित फ्रेंचाइजी 'जॉली LLB' अपनी चौथी कड़ी के साथ वापसी करने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि निर्माता चौथी किस्त को एक प्रीक्वल के रूप में ला रहे हैं, जिसमें अरशद वारसी का पुराना 'जॉली' अंदाज फिर से नजर आएगा। फिल्म का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और शूटिंग जनवरी, 2027 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना के निर्देशन की जिम्मेदारी उमेश शुक्ला ने उठाई है।
तैयारी
फिल्म का नाम तय होना अभी बाकी
वैरायटी इंडिया के मुताबिक, 'जॉली LLB' की चौथी कड़ी को प्रीक्वल के तौर पर बनाया जा रहा है।
इस बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "यह परियोजना फिलहाल प्री-प्रोडक्शन के आखिरी चरण में है। और यह फिल्म को आगे नहीं बढ़ा रहा है। यह एक प्रीक्वल है।"
उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन अरशद इसमें एक बार फिर मुख्य अभिनेता के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं।
फ्रेंचाइजी
'जॉली LLB' के अब तक 3 भाग आ चुके
'जॉली LLB' के अब तक 3 भाग आ चुके हैं, जिनका निर्देशन और लेखन सुभाष कपूर ने किया था।
फिल्म के पहले भाग में अरशद ने वकील जगदीश त्यागी का मुख्य किरदार निभाया था। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई।
इसके दूसरे भाग में अक्षय कुमार जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली बनकर आए। उनके साथ हुमा कुरैशी भी नजर आईं।
2025 में फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग 'जॉली LLB 3' आया था, जिसमें अक्षय और अरशद दोनों ही नजर आए थे।