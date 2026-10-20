'जॉली LLB 4' के साथ लौटेगा अरशद वारसी का पुराना अंदाज, इस बार प्रीक्वल की बारी

वैरायटी इंडिया के मुताबिक, 'जॉली LLB' की चौथी कड़ी को प्रीक्वल के तौर पर बनाया जा रहा है।

इस बारे में बात करते हुए एक सूत्र ने कहा, "यह परियोजना फिलहाल प्री-प्रोडक्शन के आखिरी चरण में है। और यह फिल्म को आगे नहीं बढ़ा रहा है। यह एक प्रीक्वल है।"

उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन अरशद इसमें एक बार फिर मुख्य अभिनेता के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं।