'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का हुआ ऐलान

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का ऐलान, इस बार शनाया कपूर लगाएंगी डर का तड़का

लेखन ज्योति सिंह 03:37 pm Oct 19, 202603:37 pm

क्या है खबर?

करण जौहर की चर्चित फ्रेंचाइजी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के तीसरे भाग का आधिकारिक ऐलान हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। धर्मा प्रोडक्शन तीसरी कड़ी को वेब सीरीज के रूप में लाया है, जिसमें शनाया कपूर मुख्य किरदार निभा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सेंट टेरेसा स्कूल, रोमांस से हटकर हॉरर या डार्क-थ्रिलर का गवाह बनेगा। इसका संकेत सीरीज के प्रोमो से मिलता है। शनाया की एक झलक भी दिखती है।