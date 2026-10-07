जावेद अख्तर का आस्था और नास्तिकता पर तंज

जावेद अख्तर का तंज- 99 फीसदी लोग उसी धर्म में मरते हैं, जिसमें जन्म लेते हैं

लेखन नेहा शर्मा 10:00 am Oct 07, 202610:00 am

क्या है खबर?

मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने एक बार फिर धार्मिक कट्टरता और परंपराओं पर तीखा हमला बोला है। एक बातचीत में उन्होंने कहा कि दुनिया के 99 फीसदी लोग उसी धर्म में मर जाते हैं, जिसमें वे जन्म लेते हैं। जावेद ने सवाल उठाया कि क्या विरासत में मिली आस्था वाकई किसी का अपना सोच-समझकर लिया गया फैसला है? उनके मुताबिक, लोग अक्सर बिना सोचे-समझे धर्म को अपना लेते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें एक झूठी सांत्वना मिलती है।