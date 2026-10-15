'जेलर 2' पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आ गईं

'जेलर 2' रिव्यू: रजनीकांत की वापसी में कितना दम? दर्शकों ने सुना दिया अपना फैसला

लेखन ज्योति सिंह 01:49 pm Oct 15, 202601:49 pm

क्या है खबर?

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी क्रेज देखा जा रहा था। लोग 'मुथुवेल पांडियन' के किरदार में अभिनेता की वापसी का दिल थामकर इंतजार कर रहे थे, जो उन्होंने 'जेलर' (2023) में निभाया था। खैर, फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है और इसका पहला शो देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना फैसला भी सुना दिया है। आइए डालते हैं एक नजर।