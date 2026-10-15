'जेलर 2' रिव्यू: रजनीकांत की वापसी में कितना दम? दर्शकों ने सुना दिया अपना फैसला
क्या है खबर?
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी क्रेज देखा जा रहा था। लोग 'मुथुवेल पांडियन' के किरदार में अभिनेता की वापसी का दिल थामकर इंतजार कर रहे थे, जो उन्होंने 'जेलर' (2023) में निभाया था। खैर, फिल्म सिनेमाघरों में आ चुकी है और इसका पहला शो देखने के बाद दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अपना फैसला भी सुना दिया है। आइए डालते हैं एक नजर।
अभिनय
रजनीकांत का अभिनय दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरा
'जेलर 2' देखकर लोग रजनीकांत की वापसी का जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि अभिनेता का दमदार अभिनय और स्वैग फिल्म को कई स्तर ऊपर ले जाता है।
एक यूजर ने उनके अभिनय की तारीफ करते हुए लिखा, 'रजनीकांत टाइगर के रूप में जबरदस्त वापसी करते हैं, नेल्सन दिलीपकुमार की कॉमेडी और अनिरुद्ध का बैकग्राउंड संगीत पहले हाफ में कमाल का है, दूसरा हाफ मिला-जुला है। रजनीकांत के प्रशंसकों के लिए थिएटर में देखने लायक है।'
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Jailer 2 (Hindi) Review: Rajinikanth returns as Tiger with solid mass elevations, Nelson comedy & Anirudh BGM first half hits hard, second half mixed. Worth a theatre watch for fans! #Jailer2 #Rajinikanth #Jailer2Hindi— Vivek Vision Verse (@VivekVerse8) October 15, 2026
तुलना
पहले भाग की तारीफ, दूसरे ने किया निराश
कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म का पहला भाग दिलचस्प और मनोरंजक लगता है, जबकि अन्य ने महसूस किया कि दूसरे भाग की कहानी की गति बहुत धीमी थी।
इसके परिणामस्वरूप, बहुप्रतीक्षित सीक्वल को लेकर शुरुआती प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है।
फिल्म में ऋतिक रोशन ने कैमियो किया है, जिसे लोग इसका सबसे बड़ा आकर्षण बता रहे हैं। कुछ ने यह तक कह दिया कि फिल्म उत्तर भारत में सिर्फ ऋतिक की वजह से ही चलेगी।
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यहां देखिए प्रतिक्रिया
Jailer 2 Reviews From Overseas ✅— POSITIVE FAN (@imashishsrrk) October 15, 2026
It's Like Same As Jailer .... If You Liked The Part One Then You Will Enjoy This one Too .... You can Say it's Slightly Better Than Previous One ....
Hrithik Roshan's Entry Was the Most Highlight Point on Jailer 2 ....
Seems Like This will…
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Jailer 2 Review - 2/5— ThiView (@ThiView_) October 15, 2026
AVERAGE
1st half - 🔥🔥
2nd half - 😭😭
POSITIVES:#SuperstarRajinikanth
Action
NEGATIVES:
BGM
Screenplay
Story
Comedy#Anirudh is a gone case now 🙏#Jailer #Jailer2 #Jailer2Review pic.twitter.com/jaR5cKkl1C
उम्मीद
'जेलर' की सफलता ने सीक्वल से जगाई उम्मीद
रजनीकांत की 'जेलर' ने दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए थे, इसलिए सीक्वल से बहुत उम्मीदें हैं।
फिल्म को लेकर अब तक जो शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनमें कुछ ने माना कि दूसरे भाग की धीमी गति काम खराब करती है, लेकिन अधिकरत लोग 'जेलर 2' को मास पैक, दमदार और इस साल की सबसे बड़ी तमिल फिल्म बता रहे हैं।
अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रजनीकांत अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे या नहीं।
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Jailer2 Review🇩🇪— ミ★ 𝘒𝘢𝘳𝘵𝘩𝘪𝘬 𝘚𝘦𝘦𝘯𝘶𝘷𝘢𝘴𝘢𝘯 ★彡 (@Karthikseenu16) October 15, 2026
Whatta rider thalaivaaaa.... 🔥🔥🔥🔥
Nelsa Jeichutaaaaa! 👑👑🌟🌟
Part 2 curse officially ends with Jailer2.
Humorous 1st half finishing with a banger interval and a pacy 2nd half filled with thalaivar veriyans feast. 🌟👑
Jailer - Killer 🏆🏆🏅🏅🏆🏆