'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'जेलर 2' की दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, विश्वस्तर पर 400 करोड़ के पार हुई कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Oct 19, 202610:23 am

क्या है खबर?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई इस एक्शन थ्रिलर ने वैश्विक स्तर पर अब तक 400 करोड़ रुपये का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। यह अभिनेता की एक और सबसे कमाऊ फिल्म बन गई है। दूसरी ओर, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अभिनीत फिल्म 'रणबाली' भी सिनेमाघरों में 3 दिन पूरे कर चुकी है, लेकिन कमाई के मामले में 'जेलर 2' से बहुत पीछे है।