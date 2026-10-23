रजनीकांत की 'जेलर 2' के शो में बवाल, स्क्रीन पर तिरंगा और बज गया फिल्मी गाना
क्या है खबर?
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये का धमाकेदार कारोबार कर चुकी है, लेकिन तमिलनाडु के करूर स्थित अजंता एलोरा सिनेमाज में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जा रहा था, पर बैकग्राउंड में राष्ट्रगान की जगह फिल्मी गाना बज उठा। घटना का वीडियो वायरल होते ही दर्शकों में आक्रोश फैल गया है और इसे राष्ट्रगान का सीधा अपमान बताया जा रहा है।
चूक
स्क्रीन पर तिरंगा और कानों में फिल्मी गाना
आमतौर पर फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय ध्वज के साथ 'जन गण मन' बजता है, लेकिन इस बार स्क्रीन पर तिरंगा आते ही 'जेलर 2' का धमाकेदार गाना गूंज उठा।
इस अचानक हुई गलती से रजनीकांत के फैंस और दर्शक सन्न रह गए। देखते ही देखते लोगों ने इस पल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
राष्ट्रगान के इस अनादर से भड़के दर्शकों ने अब थिएटर प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज कर दी है।
गुस्सा
भड़की जनता ने कहा- राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान बर्दाश्त नहीं
इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
एक यूजर ने लिखा, 'ये सरासर बेअदबी है' तो दूसरे ने इसे तिरंगे का सीधा अपमान करार दिया।
दर्शकों का साफ कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ ऐसी लापरवाही बर्दाश्त के बाहर है।
सोशल मीडिया पर चौतरफा फजीहत और बढ़ते हंगामे के बावजूद अजंता एलोरा सिनेमा प्रबंधन ने अब तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है और कोई बयान जारी नहीं किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#DINAMANI | திரையில் தேசியக்கொடியுடன் ஓடிய சினிமா பாடலால் அதிர்ச்சியான மக்கள்! | Karur #Karur #NationalFlag #CinemaSong #TheaterControversy #ShockingNews #KarurNews #TamilNaduNews #ViralNews #Dinamani #Trending pic.twitter.com/nzlceDXvD1— தினமணி (@DinamaniDaily) October 23, 2026
कमाई
बॉक्स ऑफिस पर 'जेलर 2' का जलवा
नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन और 'सन पिक्चर्स' के बैनर तले बनी रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' 15 अक्टूबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी।
साल 2023 की ब्लॉकबस्टर 'जेलर' के इस सीक्वल में एसजे सूर्या, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया है, जबकि इसमें अनिरुद्ध रविचंदर का धमाकेदार संगीत है।
फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 334.35 करोड़ और दुनियाभर में 606 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है।