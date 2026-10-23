'जेलर 2' विवाद: राष्ट्रगान की जगह बजा फिल्मी गाना

रजनीकांत की 'जेलर 2' के शो में बवाल, स्क्रीन पर तिरंगा और बज गया फिल्मी गाना

लेखन नेहा शर्मा 06:06 pm Oct 23, 202606:06 pm

क्या है खबर?

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये का धमाकेदार कारोबार कर चुकी है, लेकिन तमिलनाडु के करूर स्थित अजंता एलोरा सिनेमाज में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि फिल्म शुरू होने से पहले स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जा रहा था, पर बैकग्राउंड में राष्ट्रगान की जगह फिल्मी गाना बज उठा। घटना का वीडियो वायरल होते ही दर्शकों में आक्रोश फैल गया है और इसे राष्ट्रगान का सीधा अपमान बताया जा रहा है।