क्या काजी तौकीर 'बिग बॉस 20' से बाहर आए?

'बिग बॉस 20': डेंगू से पीड़ित होकर काजी तौकीर ने छोड़ा शो? टीम ने तोड़ी चुप्पी

लेखन ज्योति सिंह 12:19 pm Oct 06, 202612:19 pm

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन में काजी तौकीर सबसे मनोरंजक प्रतियोगी बनकर उभरे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि उन्होंने सलमान खान का शो अस्थायी रूप से छोड़ दिया है, जिसका कारण स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बताई जा रही है। बिग बॉस 24X7 नाम के एक एक्स पोस्ट में दावा किया गया कि गायक डेंगू से पीड़ित हैं। अब काजी की टीम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए उनकी हालिया स्थिति पर चुप्पी ताेड़ी है।