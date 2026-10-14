'डेली बेली 2' को लेकर क्या है अपडेट

'डेली बेली 2' की तैयारी में जुटे अभिनय देव? जानिए सीक्वल पर क्या बोले निर्देशक

लेखन ज्योति सिंह 06:42 pm Oct 14, 202606:42 pm

क्या है खबर?

आमिर खान के भांजे इमरान खान की फिल्म 'डेली बेली 2' साल 2011 में रिलीज हुई थी। समय के साथ इस ब्लैक कॉमेडी ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया और यह आज भी दर्शकों की पसंदीदा है। ताजा अपडेट है कि फिल्म के निर्देशक अभिनय देव ने इसका सीक्वल बनाने को लेकर संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि वह दूसरे भाग के लिए आमिर से अपने विचार साझा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे कि यह बनेगी।