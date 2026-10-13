इमरान खान को डिपोर्ट करने की उठी मांग

इमरान खान पर भड़के भाजपा नेता किरीट सोमैया; बोले- ये विदेशी नागरिक, देश से निकालो

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm Oct 13, 202612:00 pm

क्या है खबर?

आमिर खान के भांजे इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई में हुए प्रदर्शन में भाग लिया था। अब भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए अभिनेता की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्हें देश से निकालने की मांग की है। सोमैया ने दावा किया कि इमरान एक अमेरिकी नागरिक हैं और सवाल उठाया कि क्या किसी विदेशी नागरिक को राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना चाहिए।