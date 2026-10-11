इम्तियाज अली ने की अमिताभ बच्चन की तारीफ (तस्वीर: एक्स)

अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर इम्तियाज अली ने बांधे तारीफों के पुल- उनके जैसा कोई नहीं

लेखन सयाली 03:33 pm Oct 11, 202603:33 pm

क्या है खबर?

अमिताभ बच्चन अपना 84वां जन्मदिन मना रहे है। इस खास मौके पर सारा बॉलीवुड उन पर प्यार बरसा रहा है। इसी बीच फिल्म निर्माता इम्तियाज अली ने भी इस दिग्गज कलाकार की तारीफों के पुल बांधें हैं। इम्तियाज ने PTI से बात करते हुए कहा, "अमिताभ बच्चन जैसा कोई नहीं है और ना ही कभी कोई होगा। मैं खुद को ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखता हूं, जो भारत में अमिताभ बच्चन के दौर में पैदा हुआ था।"