इमरान खान की गर्लफ्रेंड लेखा ने मुंबई प्रदर्शन पर तोड़ी चुप्पी, बताया उस दिन क्या हुआ

उन्होंने बताया कि इससे बात पूरी होती, वहां मीडिया के दबाव और जोरप्रदर्शन से सबकुछ बाधित कर दिया। लेखा ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें और जायन को पकड़ा, जिससे उन्हें चोटें आईं।

उनके मुताबिक, पुलिस ने जबरदस्ती उनके समूह को एक वाहन में बैठाया और फिर 2 घंटे इधर-उधर घुमाया। इसके बाद उन्हें सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करने पर भी मना कर दिया।

उन्होंने लिखा, 'मजेदार बात यह है कि हम काफी देर तक जाम में फंसे रहे।'