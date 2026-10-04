सलमान खान पर क्यों भड़के इमाम सिद्दीकी?

'बिग बॉस 20' में नाम उछलने पर भड़के इमाम सिद्दीकी, सलमान के नाम लिखा खुला खत

लेखन नेहा शर्मा 06:32 pm Oct 04, 202606:32 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने प्रतियोगी काजी तौकीर को कनिका मान के साथ उनके बर्ताव पर जमकर फटकार लगाई। सलमान ने 'बिग बॉस सीजन 6' के चर्चित खिलाड़ी इमाम सिद्दीकी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने हर किसी को परेशान करने का मन बना लिया था। इस तुलना से नाराज होकर इमाम ने सोशल मीडिया पर एपिसोड की क्लिप शेयर की और सलमान के खिलाफ खुला खत लिखकर कड़ा ऐतराज जताया।