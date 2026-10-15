'जेलर 2' में ऋतिक रोशन ने किया दमदार कैमियो

रजनीकांत की 'जेलर 2' में ऋतिक रोशन का कैमिया छाया, तीसरी कड़ी पर लगी मुहर

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Oct 15, 202612:20 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' सिनेमाघरों में आ गई है। पहले ही दिन अभिनेता ने अपने यादगार किरदार 'मुथुवेल पांडियन' (उर्फ टाइगर) के रूप में दमदार वापसी की। उनके एक्शन, हाव-भाव और संवादों ने फिल्म को यादगार बना दिया। रिलीज से पहले चर्चा थी कि फिल्म में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन कैमियो करते नजर आएंगे। तमाम चर्चाओं के बीच आखिरकार 'जेलर 2' में ऋतिक ने दमदार कैमियो किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गए।