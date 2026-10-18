बॉलीवुड से कितना अलग है तमिल सिनेमा? विद्या बालन ने बताया दोनों के बीच का फर्क

विद्या ने बताया कि 'जेलर 2' की टीम 9-6 की शिफ्ट में काम करती थी। विद्या ने कहा, "बॉलीवुड फिल्मों में भी काम के घंटे तय होते हैं, लेकिन वहां हम अक्सर थोड़ी लंबी शिफ्ट करते हैं। मुझे ये पसंद है। ये मेरे लिए नया अनुभव था। मैं सोचती थी शाम 6 बजे के बाद क्या करूं। मैं समुद्र तट के पास खूबसूरत जगह पर रह रही थी। शूटिंग के बाद मैं एक घंटे समुद्र तट पर टहलने जाती थी।"