कैसा है बोनी कपूर और अनिल कपूर का रिश्ता? संजय कपूर ने किया इसका खुलासा

संजय ने यह भी खुलासा किया कि वह दोनों भाइयों से ज्यादा अपने भतीजों, अर्जुन, अक्षय और मोहित के करीब हैं। 2 साल पहले तीनों भाइयों भाईचारे के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाया।

इस खास मौके पर सजाय ने एक प्यार-भरा पोस्ट साझा किया था, जिसमें उनकी भाइयों संग तस्वीरें थीं। पोस्ट में अभिनेता ने लिखा, 'भाईचारे, प्यार और दोस्ती के 60 से ज्यादा साल। उम्र तो बस एक अंक है। इसे छिपाएं नहीं, बल्कि शान से दिखाएं!'