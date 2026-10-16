हनी सिंह की पेशी की तारीख बदलने की अर्जी खारिज (तस्वीर: एक्स)

आपत्तिजनक टिप्पड़ी मामले में हनी सिंह की पेशी की तारीख बदलने की अर्जी खारिज, मिली चेतावनी

लेखन सयाली 04:23 pm Oct 16, 202604:23 pm

क्या है खबर?

गायक, रैपर और संगीतकार हनी सिंह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर उनके खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में महाराष्ट्र साइबर सेल ने गायक को समन भेजा था। 16 अक्टूबर के लिए जारी इस समन के बाद, गायक ने अधिकारियों से 22 अक्टूबर को पेशी की अनुमति का अनुरोध किया था। हालांकि, महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस मांग को खारिज कर दिया है।