अमिताभ बच्चन पर हिमेश रेशमिया ने लुटाया प्यार, बताया भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार

हिमेश बॉलीवुड के सबसे मशहूर संगीतकार और गायकों में शुमार हैं। अब वो सोनी टीवी के नए शो 'इंडियन आइडल: द लेजेंड्स रिटर्न' में जज के तौर पर नजर आने वाले हैं, जो 17 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा।

इस शो में अभिजीत सावंत, सलमान अली, अमित सना, प्राजक्ता शुक्रे, ऋषि सिंह और सायली कांबले जैसे लोकप्रिय प्रतियोगी नजर आएंगे, जो पहले ही 'इंडियन आइडल' के अलग-अलग सीजन में अपनी गायकी से लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं।