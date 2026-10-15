'ये प्रेम मोल लिया' से नया गाना 'झुमका पटोला' जारी, श्रेया घोषाल ने लगाए सुरीले सुर

लेखन ज्योति सिंह 01:49 pm Oct 15, 202601:49 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और शरवरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का तीसरा गाना जारी हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दोनों गानों 'ये प्रेम मोल लिया' और 'जय अम्बे बोल' की तरह ही, तीसरा गाना 'झुमका पटोला' ने आते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया। हिमेश रेशमिया के मनमोहक संगीत और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में आया यह गाना संगीत समारोह वाली अनुभूति देता है, जिस पर लोग अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं।