'ये प्रेम मोल लिया' से नया गाना 'झुमका पटोला' जारी, श्रेया घोषाल ने लगाए सुरीले सुर
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और शरवरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का तीसरा गाना जारी हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दोनों गानों 'ये प्रेम मोल लिया' और 'जय अम्बे बोल' की तरह ही, तीसरा गाना 'झुमका पटोला' ने आते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया। हिमेश रेशमिया के मनमोहक संगीत और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज में आया यह गाना संगीत समारोह वाली अनुभूति देता है, जिस पर लोग अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं।
फिल्म
अगले महीने सिनेमाघरों का रुख करेगी फिल्म
'झुमका पटोला' हिमेश के 'हिमेश रेशमिया मेलोडी' द्वारा निर्मित है, जिसके बोल सोनिया कपूर रेशमिया ने लिखे हैं। मेघदीप बोस ने संगीत का निर्माण और संयोजन किया है।
गाने के वीडियो में शरवरी और सौम्या टंडन डांस करती दिख रही हैं।
सूरज बड़जात्या के राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित, 'ये प्रेम मोल लिया' एक पारिवारिक-ड्रामा है, जिसमें अनुपम खेर, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक, स्वानंद किरकिरे और श्रुति सेठ समेत कई कलाकार मौजूद हैं।
फिल्म 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पूरा गाना
'YEH PREM MOL LIYA' THIRD SONG UNVEILED – 27 NOV 2026 RELEASE... After delivering two chartbusters – the title track and #JaiAmbeBol – Himesh Reshammiya Melodies, Rajshri, and MJF unveil the third song from the film – #JhumkaPatola.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 15, 2026
Yet another melodious track from hit machine… pic.twitter.com/sgHAIS9Fqt