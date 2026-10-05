'हनुमान अंश' के निर्देशक ने साझा किया वीडियो

'हनुमान अंश' के कारण कैंची धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, निर्देशक ने की ये अपील

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Oct 05, 202611:21 am

क्या है खबर?

विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा रही, बल्कि इसने नीम करोली बाबा को लेकर लोगों के बीच आस्था की नई लहर जगा दी है। आलम यह है कि नैनीताल स्थित कैंची धाम में बाबा के आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आश्रम के बाहर लोगों की खंचाखच भीड़ को देखा जा सकता है। अब फिल्म के निर्देशक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करके श्रद्धालुओं से खास अपील की है।