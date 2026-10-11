इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

बता दें कि इमरान पहले भी छात्र प्रदर्शनों का समर्थन कर चुके हैं। उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज की आलोचना करते हुए कहा था कि जो व्यवस्था उनकी रक्षा के लिए है, वही विफल हो गई।

साल 2008 में फिल्म 'जाने तू... या जाने ना' से बॉलीवुड में अपना एक्टिंग करियर शुरू करने वाले इमरान ने 2015 की फिल्म 'कट्टी बट्टी' के बाद अभिनय से दूरी बना ली थी। अब वो जल्द ही फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' से वापसी करेंगे।