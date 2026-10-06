आग लगने से रुकी KBC और हसल की शूटिंग

आग लगने से KBC और हसल की शूटिंग रुकी, अमिताभ-बादशाह को सुरक्षित बाहर निकाला गया

लेखन सयाली 05:56 pm Oct 06, 202605:56 pm

क्या है खबर?

मुंबई के गोरेगांव पूरब की फिल्म सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां अचानक आग लग गई। आग प्राइम फोकस स्टूडियो के पीछे 'पति पत्नी और पंगा 2' के लिए बनाए गए अस्थायी सेट के बाहरी शेड में सोमवार शाम करीब 4 बजे लगी थी। कुछ ही देर में धुआं 'हसल' और 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट तक फैल गया। इसके बाद अमिताभ बच्चन और गायक बादशाह समेत सभी क्रू सदस्यों को आनन-फानन में बाहर निकाला गया।