मुंबई के R-City मॉल में फूड काउंटर बंद

मुंबई के मॉल में FDA की बड़ी कार्रवाई, तुकाराम मुंढे ने बंद कराए फूड काउंटर

लेखन नेहा शर्मा 03:38 pm Oct 17, 202603:38 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंढे और उनकी टीम ने खाने-पीने की चीजों में लापरवाही बरतने वाले कई रेस्तरां पर सख्त कार्रवाई की है। अब इस कार्रवाई की चपेट में मुंबई का एक मशहूर मल्टीप्लेक्स भी आ गया है। R-City मॉल के INOX थिएटर में नियमों की अनदेखी मिलने पर FDA ने अचानक छापा मारकर फूड काउंटर्स को बंद करा दिया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद मॉल और मल्टीप्लेक्स संचालकों में हलचल मच गई है।