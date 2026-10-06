बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम 3' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, अन्य फिल्मों का कैसा हाल?

लेखन ज्योति सिंह 09:28 am Oct 06, 202609:28 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने रिलीज के बाद से सिनेमाघरों में तहलका मचा रखा है। 60 करोड़ रुपये से खाता खोलने के बाद यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में दाखिल होने से इंच भर दूर रह गई है। वहीं, वीर पहाड़िया की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' को रिलीज के बाद से संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'द वन' भी सुस्त पड़ने लगी है। आइए देखें इन फिल्मों की ताजा कमाई।