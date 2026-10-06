'दृश्यम 3' ने चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, अन्य फिल्मों का कैसा हाल?
क्या है खबर?
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने रिलीज के बाद से सिनेमाघरों में तहलका मचा रखा है। 60 करोड़ रुपये से खाता खोलने के बाद यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में दाखिल होने से इंच भर दूर रह गई है। वहीं, वीर पहाड़िया की फिल्म 'प्रेम कीटाणु' को रिलीज के बाद से संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'द वन' भी सुस्त पड़ने लगी है। आइए देखें इन फिल्मों की ताजा कमाई।
कमाई
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' पर दबदबा चौथे दिन भी जारी
सैकनिल्क के मुताबिक, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने कारोबारी दिनों में चौथे दिन (सोमवार) 21 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि अन्य 3 दिनों से 176.5 करोड़ रुपये का योगदान रहा।
इस तरह फिल्म घरेलू स्तर पर 197.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है। जल्द फिल्म 200 करोड़ी बनेगी।
विदेशों में, फिल्म ने चौथे दिन 5 करोड़ कमाए, जिससे कुल विदेशी कमाई 66 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही, वैश्विक कुल कलेक्शन 303 करोड़ रुपये हो गया है।
अन्य फिल्में
'प्रेम कीटाणु' और 'द वन' की ताजा कमाई का हाल
वीर और अपारशक्ति खुराना अभिनीत 'प्रेम कीटाणु' ने चौथे दिन (सोमवार) सिर्फ 10 लाख रुपये कमाए हैं, जिससे कुल नेट कमाई 1.21 करोड़ रुपये हो पाई है।
सिद्धार्थ और तमन्ना भाटिया की लोक पौराणिक-थ्रिलर 'द वन' ने 11वें दिन 95 लाख रुपये कमाए हैं। इसका कुल नेट कलेक्शन 63.05 करोड़ रुपये हुआ है।
वहीं, विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' ने 60वें दिन 75 लाख रुपये कमाए हैं। यह भारत में 325.48 करोड़ रुपये का नेट कारोबार कर चुकी है।