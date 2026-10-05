'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम 3' की धाकड़ कमाई से थर्राया बॉक्स ऑफिस, 200 करोड़ कमाने के करीब पहुंची

लेखन ज्योति सिंह 09:27 am Oct 05, 202609:27 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कक्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखी है। यह एक्शन-थ्रिलर अभिनेता के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग बनकर सामने आई और इसने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने भारत में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार लिया है। यह 200 करोड़ के क्लब में दाखिल होने से कुछ कदम दूर है। आइए देखें फिल्म का ताजा कलेक्शन।