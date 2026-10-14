'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने 12वें दिन लगाई दहाड़, 'हनुमान अंश' की कमाई पर टिकी नजर

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने 12वें दिन लगाई दहाड़, 'हनुमान अंश' की कमाई पर टिकी नजर
क्या है खबर?
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने सिनेमाघरों में 12 दिन पूरे कर लिए हैं। इसने दूसरे हफ्ते में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, लेकिन 11वें दिन कलेक्शन में मंदी देखी गई। इसके बावजूद यह अजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने फिर दम दिखाया और दुनियाभर से 500 करोड़ रुपये बटोर लिए। अब 'दृश्यम 3' की नजरें 'हनुमान अंश' के कलेक्शन को पीछे छोड़ने पर हैं।
कमाई
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की बॉक्स ऑफिस कमाई
सैकनिल्क के मुताबिक, 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने रिलीज के 12वें दिन (दूसरा मंगलवार) 8.50 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो 11वें दिन हुई कमाई 6 करोड़ के मुकाबले ज्यादा है।
इस तरह फिल्म ने घरेलू स्तर पर 323.50 करोड़ रुपये का नेट कारोबार कर लिया है।
विदेशों में, फिल्म ने 12वें दिन 2.50 करोड़ कमाए, जिससे इसकी कुल विदेशी कमाई अब तक 114 करोड़ रुपये हो गई है। इसके साथ ही वैश्विक कुल कलेक्शन 501.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
उम्मीद
क्या साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनेगी 'दृश्यम 3'?
फिल्म 12 दिनों में 323.50 करोड़ रुपये कमा चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि वीकेंड तक यह 'हनुमान अंश' (337 करोड़) की घरेलू कमाई को पीछे छोड़ देगी और साल की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी।
इसके बाद सनी देओल की 'बॉर्डर 2' (नेट 330.50 करोड़) के कलेक्शन को पार करने की चुनौती होगी।
बता दें, अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित 'दृश्यम 3' में अजय के अलावा, तब्बू, जयदीप अहलावत और श्रिया सरन भी हैं।