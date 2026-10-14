'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने 12वें दिन लगाई दहाड़, 'हनुमान अंश' की कमाई पर टिकी नजर

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am Oct 14, 202610:05 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने सिनेमाघरों में 12 दिन पूरे कर लिए हैं। इसने दूसरे हफ्ते में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था, लेकिन 11वें दिन कलेक्शन में मंदी देखी गई। इसके बावजूद यह अजय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। रिलीज के 12वें दिन फिल्म ने फिर दम दिखाया और दुनियाभर से 500 करोड़ रुपये बटोर लिए। अब 'दृश्यम 3' की नजरें 'हनुमान अंश' के कलेक्शन को पीछे छोड़ने पर हैं।