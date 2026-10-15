'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने सिनेमाघरों में 13 दिन किए पूरे

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' पर 13वें दिन भी हुई धनवर्षा, जानिए कहां तक पहुंची कुल कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:49 am Oct 15, 202609:49 am

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना रखी है। 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई इस सस्पेंस एक्शन-थ्रिलर ने 13 दिन पूरे कर लिए और दुनियाभर में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा कारोबार कर लिया है। हालांकि, घरेलू स्तर पर यह अभी भी 350 करोड़ के क्लब में दाखिल होने से कुछ कदम दूर है। फिल्म की दैनिक कमाई में लगातार उठा-पटक का दौर जारी है। आइए देखें इसकी ताजा कमाई।