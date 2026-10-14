दीपिका की 8 घंटे काम करने की मांग को इशिता दत्ता ने बताया जायज

दीपिका पादुकोण के समर्थन में आईं इशिता दत्ता, 8 घंटे की शिफ्ट पर कही ये बात

लेखन अंशिका शुक्ला 06:42 pm Oct 14, 202606:42 pm

क्या है खबर?

दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की काम की शिफ्ट की मांग को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में छिड़ी बहस के बीच अब 'दृश्यम 3' की अभिनेत्री इशिता दत्ता ने भी अपनी राय रखी है। इशिता ने इस मांग को अनुचित मानने से इनकार किया। 'द फ्री प्रेस जर्नल' को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस को इस मांग को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस पर सवाल उठाना या इसका मजाक उड़ाना सही नहीं है।