इमरान हाशमी और जेनेलिया डिसूजा की 'गनमास्टर G9' से रोमांटिक गाना हुआ जारी

हिमेश रेशमिया मेलोडीज द्वारा निर्मित 'दो दिन की जिंदगी' गाने को विशाल मिश्रा और श्रेया घोषल ने अपनी आवाज दी है। इसके लिए बोल जुनैद वसी ने लिखे हैं, जबकि संगीत हिमेश का है।

वीडियो में इमरान और जेनेलिया के किरदारों को खूबसूरती से पेश किया गया है। इसका संगीत इश्क की गहराई, सकुनू और तीव्रता का एहसास करता है।

फिल्म की बात करें, तो 'गनमास्टर G9' 27 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है।