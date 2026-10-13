ग्रेमी लिस्ट में शामिल होने पर बोले अरिजीत सिंह

'धुरंधर' का गाना 'फिर से' ग्रैमी कंसीडरेशन लिस्ट में शामिल, अरिजीत सिंह ने व्यक्त किया आभार

लेखन सयाली 05:28 pm Oct 13, 202605:28 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का मशहूर गाना 'फिर से' ग्रैमी की कंसीडरेशन लिस्ट में शामिल हो गया है। अरिजीत सिंह की मधुर आवाज ने इस गाने को प्रशंसकों का पसंदीदा बना दिया था और अब इसे वैश्विक स्तर पर प्यार मिल रहा है। ये गाना 'विजुअल मीडिया के लिए लिखे गए सर्वश्रेष्ठ गीत' श्रेणी में ग्रैमी के लिए कंसीडरेशन लिस्ट में शामिल हुआ है। इस पर अरिजीत ने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया है।