'धुरंधर 2' की ग्रैमी अवॉर्ड्स में एंट्री

'धुरंधर 2' की ग्रैमी अवॉर्ड्स में धमाकेदार एंट्री, एक-दो नहीं; 9 अलग-अलग श्रेणियों में ठोकी दावेदारी

लेखन नेहा शर्मा 10:05 am Oct 10, 202610:05 am

क्या है खबर?

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का संगीत अंतरराष्ट्रीय मंच पर धूम मचाने को तैयार है। शाश्वत सचदेव द्वारा रचित इस धमाकेदार साउंडट्रैक को 69वें वार्षिक ग्रैमी अवॉर्ड्स के लिए भेजा गया है। टी-सीरीज और B62 स्टूडियोज ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी उपलब्धि का ऐलान किया। 7 फरवरी को आयोजित होने वाले संगीत की दुनिया के इस सबसे बड़े पुरस्कार समारोह में फिल्म के एल्बम के लिए एक बड़ा प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।