अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगा प्रशंसकों का ताता

अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर उमड़ी प्रशंसकों की भीड़, वायरल वीडियो में दिखी दीवानगी

लेखन सयाली 04:09 pm Oct 11, 202604:09 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'बिग बी', उर्फ अमिताभ बच्चन अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर उनके प्रशंसकों का ताता लगा हुआ है। किसी के हाथ में अमिताभ की तस्वीरें दिखीं, कोई उन्हें बधाई देने वाले संदेश लिए खड़ा नजर आया तो कोई नाचता-गाता दिखाई दिया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रशंसक अभिनेता के जाने-माने किरदारों के भेस में भी दिखाई दिए।