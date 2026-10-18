राखी सावंत के खिलाफ कोर्ट ने क्यों जारी किया गैर-जमानती वारंट? जानिए अब आगे क्या होगा

राखी के शो में 2010 में आए लक्ष्मण और उनकी पत्नी अनीता के बीच विवाद चल रहा था।

शिकायत के मुताबिक, शो में राखी ने लक्ष्मण को अपमानित किया। उनके लिए 'नामर्द' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।

शो से लौटने के बाद लक्ष्मण ने आत्महत्या कर ली थी। इसी मामले में राखी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। उन्हें आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी देनी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।