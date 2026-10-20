सोनाक्षी-जहीर की 'तू है मेरी किरण' को रिलीज से पहले झटका, कोर्ट ने दिया ये आदेश

याचिकाकर्ता का दावा था कि निर्माता उनकी सहमति के बिना फिल्म के अधिकार बेचने और इसे रिलीज करने की तैयारी कर रहे थे, जो कि आपसी समझौते का उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमित बोरकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने माना कि फिल्म की रिलीज रोकना सही नहीं है, लेकिन सह-निर्माता के पैसों को सुरक्षित रखना जरूरी है।

कोर्ट ने फिल्म की रिलीज से पहले 8.85 करोड़ सुरक्षा के तौर पर अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है।